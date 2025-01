E’ stato sottoscritto questa mattina il protocollo di legalità tra la Prefettura e il Commissario Straordinario per la progettazione e realizzazione della Linea 2 della Metropolitana Automatica di Torino nominato dal ministero dei Trasporti, Bernardino Chiaia. “E’ un protocollo estremamente importante, per vari motivi, non ultimo perché è un protocollo operativo che rappresenta procedure efficaci che daranno anche maggiore efficienza all’andamento del lavoro”, spiega il professore ordinario presso la I Facoltà di Ingegneria del Politecnico.

“Sono ottimista sul fatto che entro la chiusura dei lavori del primo lotto si possa avere il finanziamento aggiuntivo per arrivare poi da Porta Nuova al Policlinico di Torino. Questo significa che il denaro dovrebbe essere disponibile intorno al 2028-2029, sulla base degli andamenti dei progetti PNRR credo che si possa essere realisticamente positivi sul fatto che entro quella data si possa recuperare”, continua Chiaia. “La stima ai prezzi di oggi è di circa 440 milioni di euro per completare la linea e arrivare fino alla fermata Politecnico con l’acquisto dei treni supplementari che servirebbero”. “Arrivare a Porta Nuova significa non soltanto una connessione con le Ferrovie dello Stato ma anche la connessione con la linea 1. Quando una linea viene incrociata da un’altra linea ne aumenta l’efficienza trasportistica”, ha aggiunto il commissario.

