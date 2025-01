Foto d'archivio

È successo martedì sera a Vittoria, in prognosi riservata il guidatore dello scooter che non si è fermato al posto di blocco

Due giovani di Vittoria, in provincia di Ragusa, non si sono fermati martedì sera a un posto di controllo della polizia mentre erano in sella ad uno scooter. Dopo poco si sono schiantati contro una vettura, in transito all’incrocio tra via Alessandria e via Giacomo Leopardi, nella cittadina ragusana. Il guidatore, un quindicenne del posto, è rimasto ferito gravemente nello scontro: è in prognosi riservata all’ospedale di Catania con gravi lesioni ai polmoni, diverse fratture e una vasta emorragia cerebrale.

Il passeggero di 18 anni ha invece solo riportato la frattura ad un femore. Da quanto si apprende non c’è stato un inseguimento fra la vettura della polizia e lo scooter 50, risultato elaborato. I due ragazzi non si sono fermati all’alt continuando la loro corsa fra le strade di Vittoria. Sull’incidente gli inquirenti stanno comunque facendo accertamenti sulla dinamica.

Procura di Ragusa: “Schianto dello scooter non riconducibile a inseguimento con la volante”

Lo scooter con in sella i due giovani che non si è fermato all’alt della polizia a Vittoria, nel Ragusano, schiantandosi poi contro una vettura privata è andato “a collidere autonomamente con altro veicolo privato, senza che tale evento fosse immediatamente riconducibile alla attività di inseguimento parte del personale della volante”. Lo scrive in una nota la procura della Repubblica di Ragusa, dopo il sopralluogo del sostituto Santo Fornasier.

Dalle immagini estrapolate dai vari sistemi di video sorveglianza, prosegue la procura, “pacificamente emergeva la condotta posta in essere dai due giovani” consentendo “altresì di documentare il momento in cui quest’ultimi andavano a collidere”.

