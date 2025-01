Il fattorino 35enne ha esposto denuncia ai carabinieri. I fatti sarebbero avvenuti a causa di disguidi sul citofono

Un rider, aggredito fisicamente da una cliente per un malinteso sull’ordine cancellato, si è visto scalare da Glovo 16 euro per la merce rimasta “a terra”.

La denuncia del rider di Glovo

“Mi hanno tolto il prezzo della spesa”. È la denuncia che un fattorino di 35 anni, di origine pakistana, in servizio per la multinazionale delle consegne ha presentato nel pomeriggio del 10 gennaio alla stazione dei carabinieri di Milano Porta Sempione nei confronti di una cliente che lo avrebbe aggredito per un ordine mai consegnato a causa di disguidi sul citofono.

Cosa è successo

I fatti – denunciati pubblicamente da Deliverance Milano, autoconvocato sindacato dei fattorini – sono supportati dal verbale di ricezione querela per percosse e danneggiamento e sarebbero avvenuti due giorni prima, l’8 gennaio, nei pressi di un condominio di via Ulpio Traiano intorno alle 21. Il rider avrebbe dovuto consegnare a una donna una busta della spesa acquistata da un mercato. Al momento di citofonare “mi ha detto che avrei dovuto consegnare al citofono 333 anziché al citofono 1“, ha messo a verbale. Al citofono 333 risponde però la voce di un uomo che dice di essere all’oscuro di tutto e non attendere ordini.

Lo straniero riscrive alla cliente che lo invita a “citofonare di nuovo”. Questa volta il signore lo minaccia. Se fosse stato disturbato ancora, avrebbe “chiamato i carabinieri”. Nuovo messaggio alla cliente. Il rider di Glovo le dice di essere pronto a salire lui fino al quinto piano indicato nell’ordine. La donna risponde che “avrebbe parlato con Glovo direttamente per lamentarsi della consegna” e così il 35enne chiama l’azienda che annulla la consegna e gli ordina di riportare tutto indietro.

In quegli istanti una donna di circa 30 anni scende dal condominio e prova a prendersi la busta. Il fattorino si oppone perché ormai “l’ordine era annullato e dovevo riportarlo indietro”. La ragazza lo spinge per “due o tre volte, facendomi cadere anche il telefono di mano” e si prende il “latte e l’acqua dalla busta che si era rotta a terra”.

“Ho informato Glovo di quello che era successo” e “che non potevo più riportare la roba indietro”, ha detto ai carabinieri. “Dalla società al telefono mi hanno fatto sapere che avrebbero risolto loro senza addebitarmi alcun costo”, ma “in realtà oggi mi hanno tolto il prezzo della spesa, circa 16 euro”. Soldi a cui aggiungere i “200 euro”, conclude la querela, del telefono Huaweii che sarebbe caduto a terra rompendosi sullo schermo durante l’aggressione.

