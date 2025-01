L'incidente nel comune di Rignano sull'Arno, sulla strada comunale di Salceto. I bambini presenti a bordo del mezzo sono portati in ospedale per controlli

Un albero, probabilmente a causa del forte vento, è caduto questa mattina, intorno alle 8,15, nel comune di Rignano sull’Arno (Firenze), sulla strada comunale di Salceto, e ha colpito un bus che stava transitando, con a bordo bambini che erano diretti alle scuole della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Secondo le prime informazioni, nessuno avrebbe riportato danni gravi. In Toscana per oggi, proprio a causa del forte vento, è stata emessa un’allerta gialla.

Bambini in ospedale per controlli

A bordo dello scuolabus che questa mattina a Rignano sull’Arno (Firenze) è stato colpito da un albero mentre transitava lungo la strada comunale di Salceto c’erano otto bambini oltre all’autista e all’accompagnatrice. All’arrivo dei vigili del fuoco tutti erano stati già soccorsi dal personale del 118 e solo alcuni avrebbero riportato traumi leggeri sono stati portati in ospedale per controlli o cure. È quanto si apprende da fonti sanitarie che parlano di traumi leggeri. Tutti comunque sono stati portati in ospedale per controlli: i due adulti e sei dei bambini all’ospedale di Ponte a Niccheri a Bagno a Ripoli (Firenze), mentre altri due bambini all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

In un post su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, oltre a confermare che “non si registrano feriti gravi“, ringrazia i soccorritori “per la loro straordinaria professionalità e per l’impegno instancabile nel garantire la sicurezza di tutti noi, soprattutto dei più piccoli”.

Nessun danno per i bambini

Nessun danno per i bambini che questa mattina erano a bordo del pullman, che svolge servizio scuolabus, colpito da un albero caduto mentre transitava nel comune di Rignano sull’Arno, (Firenze), lungo la strada comunale di Salceto. Lo fa sapere il Comune di Rignano sull’Arno.

Sul luogo dell’incidente, dove è arrivato anche il sindaco Giacomo Certosi, stanno operando i vigili del fuoco dal distaccamento di Figline Valdarno con due squadre, un autogru e un mezzo di polisoccorso. All’arrivo dei vigili del fuoco, tutti gli occupanti dello scuolabus erano già stati soccorsi dal personale sanitario del 118. Secondo quanto ricostruito, l’albero cadendo ha colpito il mezzo sulla parte anteriore e ha danneggiato il parabrezza.

