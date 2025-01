Sono tre i morti per via della valanga verificatasi oggi in Piemonte, sopra Trasquera, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Secondo quanto appreso da LaPresse, la valanga avrebbe investito 5 persone, due delle quali risultano ferite. Sul posto il soccorso alpino e il 118. Nella zona è caduta molta neve. La valanga si è staccata vicino al confine con la Svizzera. Il distaccamento è avvenuto sotto a Punta Valgrande. Le immagini del Soccorso Alpino.

