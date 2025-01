Foto dall'archivio

Secondo quanto appreso da LaPresse, la valanga avrebbe investito 5 persone, due delle quali risultano ferite

Sono tre i morti per via della valanga verificatasi oggi in Piemonte, sopra Trasquera, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola. Secondo quanto appreso da LaPresse, la valanga avrebbe investito 5 persone, due delle quali risultano ferite. Sul posto il soccorso alpino e il 118.

La valanga si è staccata vicino a Punta Valgrande nel pomeriggio. Le ricerche sono partite immediatamente, due persone sono rimaste lievemente ferite. Nella zona è caduta molta neve.

Allerta valanghe 3

C’era un’allerta 3 per valanghe nell’area dove si è staccata la valanga che oggi ha provocato la morte di tre escursionisti in Piemonte, nel Verbano-Cusio-Ossola, sopra a Trasquera. La neve fresca e gli accumuli di neve ventata possono subire un distacco in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali in quota, attenzione sui pendii molto ripidi nelle zone di passaggio da poca a molta neve – si legge sul sito dell’Arpa Piemonte -. In alcuni punti le valanghe possono coinvolgere la neve vecchia a cristalli angolari e raggiungere grandi dimensioni. I punti pericolosi sono in parte innevati e appena individuabili. Le escursioni richiedono esperienza nella valutazione del pericolo di valanghe e una prudente scelta dell’itinerario”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata