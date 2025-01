L'investitore è un uomo di 30 anni

Una donna di 69 anni è morta ieri sera dopo essere stata investita da un’auto in via Andriulli a Roma. L’investitore è un uomo di 30 anni, che è stato sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici presso l’ospedale Policlinico Tor Vergata. Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia locale. Sono in corso le indagini da parte del VII Gruppo Tuscolano della polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

