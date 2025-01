Foto dai social di Open Arms

Oltre a lei le card ritraggono anche Donald Trump, Von der Leyen e altri leader mondiali

Nuova campagna di Open Arms destinata a far discutere: nelle card pubblicate sono ritratti i leader mondiali, come la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente eletto Usa Donald Trump e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen che stanno annegando, con un giubbotto salvagente e la scritta: “Salveremmo anche te”.

“Quando una vita è in pericolo in mare, la salviamo” recita la campagna di Open Arms.

“Negli ultimi anni siamo stati attaccati costantemente e ripetutamente dall’ultradestra. Tuttavia, non siamo come loro. Noi abbiamo dei principi. Per questo, vogliamo lanciare un messaggio che rappresenta l’essenza di ciò che siamo: ‘Anche voi vi salveremmo’. E infatti, quando una vita è in pericolo in mare, non ci importa chi c’è dietro, rischiamo la nostra per salvarla. Aiutaci a continuare a salvare vite. Diventa membro di Open Arms” si legge sul sito della ong. “Anche se qualcuno cerca di far credere che salvare vite sia un crimine, noi siamo solo soccorritori che si attengono alle leggi del mare. E, se fosse necessario, salveremmo anche il nostro peggior nemico – dice Open Arms -. Negli ultimi 9 anni abbiamo salvato la vita a più di 70.000 persone in situazioni di vulnerabilità. E vogliamo continuare a farlo con ogni vita che sia in pericolo, sia in mare che sulla terraferma. Tuttavia, per renderlo possibile, abbiamo bisogno di nuovi membri come te”.

