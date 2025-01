Nel primo venerdì dell'anno si preannunciano una serie di agitazioni che interessano il trasporto pubblico

Gennaio 2025 si prospetta come un mese di disagi per i settori ferroviario e aereo, a causa di una serie di scioperi proclamati da diverse sigle sindacali. Ecco una panoramica delle principali agitazioni programmate.

Si fermano i treni

Il 9 e 10 gennaio, il CUB Trasporti ha indetto uno sciopero di 24 ore, che riguarderà il personale della RFI addetto alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie. Il blocco inizierà alle ore 21.00 del 9 gennaio e terminerà alle 20.59 del 10 gennaio. Questa azione di sciopero avrà un impatto su tutta la rete ferroviaria nazionale.

Anche il Faisa-Cisal, il Cobas Lavoro Privato e l’Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI hanno proclamato scioperi nello stesso giorno (10 gennaio), coinvolgendo il personale della RFI impegnato nella manutenzione e gestione delle infrastrutture ferroviarie. Le modalità di sciopero sono previste per l’intera giornata lavorativa.

Nel trasporto pubblico locale 4 ore di agitazione

Il 10 gennaio 2025, il trasporto pubblico locale sarà interessato da uno sciopero proclamato dalla sigla sindacale FAISA-CONFAIL, che coinvolgerà il personale delle aziende di trasporto pubblico locale su tutto il territorio nazionale. L’agitazione durerà 4 ore, con modalità territoriali, e interesserà in particolare i servizi di trasporto urbano e regionale.

Aerei a terra

Il settore aereo non è da meno, con una serie di azioni sindacali in programma il 10 gennaio. Il CUB Trasporti ha indetto scioperi per il personale degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, con un blocco di 24 ore che inizierà alle 00.00 e terminerà alle 23.59 dello stesso giorno. L’azione riguarderà sia il personale di airport handling che quello della SEA, la società che gestisce gli aeroporti milanesi.

In aggiunta, l’OSR USB Lavoro Privato ha proclamato uno sciopero di 4 ore per il personale dell’aeroporto di Milano Linate, previsto dalle 12.00 alle 16.00.

Agitazioni anche il 25 e 26 gennaio

L’ultimo sciopero di grande rilevanza previsto per il mese di gennaio è quello indetto dal CUB Trasporti, che coinvolgerà diversi settori, tra cui quello ferroviario e del trasporto merci su rotaia. Questo sciopero di 24 ore si svolgerà dal 25 gennaio alle 21.00 fino al 26 gennaio alle 21.00, con la partecipazione di diverse sigle sindacali, tra cui il SGB e altri gruppi che operano nel settore ferroviario e del trasporto pubblico locale.

