La donna avrebbe reagito alle percosse dell'uomo di 38 anni impugnando un coltello da cucina e colpendolo al petto

È stata arrestata la donna di 33 anni che ha accoltellato al petto il compagno, Marco Magagna, 38 anni, e lo ha ucciso. I carabinieri della Compagnia di Desio e i militari della Tenenza di Cesano Maderno, in provincia di Monza Brianza, hanno arrestato la donna per l’omicidio avvenuto nella notte a Bovisio Masciago. Secondo quanto finora ricostruito, la donna avrebbe reagito alle percosse del compagno impugnando un coltello da cucina e colpendolo al petto. È stata la stessa donna a contattare i soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento del personale sanitario, il compagno è arrivato già morto al pronto soccorso dell’ospedale di Desio.

La vicenda

Nella notte una donna di 33 anni ha accoltellato al petto il compagno, 38 anni, e lo ha ucciso, al culmine di una lite. I due, secondo quanto apprende LaPresse, vivevano in via Tonale a Bovisio Masciago, in provincia di Monza Brianza.

Sarebbe stata la donna – secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri del Comando provinciale di Monza Brianza – a telefonare al 112 per segnalare l’accaduto. Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato la donna e l’hanno condotta in caserma per essere ascoltata. Ulteriori accertamenti svolti dagli inquirenti per ricostruire i motivi che hanno scatenato la lite.

