L'uomo, 56 anni, è precipitato dal cestello di un muletto

Un operaio di 56 anni è morto cadendo da un’altezza di circa 3 metri mentre lavorava in un’azienda di Clusone, in provincia di Bergamo. L’uomo si trovava all’interno del cestello di un muletto quando, per cause ancora da accertare, è precipitato al suolo. Il volo non gli ha lasciato scampo, e all’arrivo dei soccorritori, per lui non c’era più nulla da fare. L’incidente è avvenuto nella ditta Zanoletti di via Enrico Albricci. Sul posto hanno operato un’automedica, un’ambulanza, forze dell’ordine e ATS.

