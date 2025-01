Migliaia e migliaia di famiglie hanno riempito Piazza Navona, a Roma, per celebrare l’Epifania. Lo hanno fatto con un appuntamento tradizionale per i romani: la discesa della Befana dalla Terrazza Borromini tra la cupola e il campanile della chiesa di Sant’Agnese. Un vigile del fuoco, travestito per l’occasione con i vestiti tipici della befana, si è quindi calato dal monumento con una corda legata al cestello dell’autoscala dei pompieri, raggiungendo così il centro della piazza. A quel punto, la befana è corsa a salutare i tantissimi bambini presenti, regalando loro dolcetti ma anche selfie e qualche parola di augurio. Presente, oltre ai vigili del fuoco, anche la protezione civile che ha collaborato alla riuscita dell’evento. Ad accompagnare i momenti salienti la banda musicale del 115. Organizzazione affidata all’assessora per le pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, che insieme al sindaco Roberto Gualtieri hanno portato i saluti dell’amministrazione alla piazza. “Cosa auguro ai romani? Un anno di serenità, pace e calore per una comunità che deve sentirsi sempre più tale”, ha detto il primo cittadino della Capitale, a cui fa eco l’assessora Lucarelli: “Siamo particolarmente felici di vedere tante famiglie e bambini, perché la festa dell’Epifania è soprattutto quella dei più piccoli”, senza dimenticare che purtroppo ci troviamo “in un momento storico complicato, quando il pensiero non può non andare alle tante situazioni di guerra e difficoltà che ci sono”. Tutto questo, però, ribadisce Lucarelli, “non ci deve togliere la gioia di vivere un momento di festa e di bellezza come questo”.

