Negli ultimi vent'anni si conta un totale di quasi 31 milioni di euro non reclamati

Chi bacerà, stavolta, la Dea Bendata? Nell’attesa di conoscere il vincitore della Lotteria Italia 2025, sale la febbre per il primo premio da 5milioni di euro. La vendita di biglietti, alla caccia di quello vincente, quest’anno ha fatto registrare – dati al 3 gennaio – un +29% rispetto allo scorso anno. A cui si aggiunge un’impennata delle vendite online dei biglietti: a poche ore dalla fine delle vendite – secondo quando riferisce Agipronews – sono 174mila, circa 25mila in più (+16%) rispetto allo scorso anno quando si superò quota 149mila: si tratta ancora di una piccola fetta (il 2%) rispetto al totale di 8,65 milioni di tagliandi staccati, ma è un ulteriore dato di crescita, anno dopo anno, che testimonia il legame degli italiani con un gioco tradizionale che ha saputo adeguarsi alle nuove tecnologie. Occorrerà attendere domani sera per conoscere il vincitore: l’appuntamento dalle 21.30.

L’estrazione finale dei biglietti della Lotteria Italia avverrà nel corso della trasmissione Affari Tuoi, condotta su Rai Uno da Stefano De Martino. Nel corso del programma verranno annunciati i premi di prima categoria, con il primo fra tutti che sarà pari a 5 milioni di euro, e tutti i codici dei biglietti vincenti, saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti sul sito dell’Agenzia delle dogane e monopoli.

Eppure, nonostante la ‘febbre da Lotteria’, nel dimenticatoio è caduta una fortuna da 600mila euro. Sono 26 i biglietti non riscossi della Lotteria Italia della passata edizione, in mano agli smemorati che, pur in possesso di un tagliando vincente, non hanno reclamato la somma in denaro. Succede anche questo durante la Lotteria Italia, appuntamento imprescindibile per milioni di italiani che sognano uno degli ambitissimi premi.

Negli ultimi vent’anni, invece, dal 2002 in poi, si conta un totale di quasi 31 milioni di euro. Il caso più eclatante è datato 2008, quando fu addirittura il primo premio da 5 milioni a essere snobbato. L’ultimo episodio milionario, invece, risale all’edizione del 2015, con la vincita da 2 milioni di euro mai reclamata. Sei mesi di tempo dalla pubblicazione, nel bollettino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dell’elenco dei biglietti vincenti: è la ‘data di scadenza’ della Lotteria Italia 2024. I vincitori hanno, dunque, 180 giorni per riscuotere il premio, presentando il tagliando vincente, integro e in originale, negli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo, a rischio del possessore, all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale). Stesso discorso per i premi ottenuti attraverso un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.

