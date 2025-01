Shock a Bergamo per l’omicidio, in pieno centro, di un addetto alla sicurezza di un supermercato, Mamadi Tunkara. Tunkara, classe 1988, era originario del Gambia. “Era ancora vivo quando lo ho visto io però appena è arrivata l’ambulanza…” racconta una donna. “Si allenava con me in palestra” racconta un altro ragazzo. L’uomo è stato ucciso a coltellate.

