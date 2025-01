La tragedia è avvenuta nel comune di Gardone Valtrompia

Una bambina di 3 anni, e non di 7 come inizialmente comunicato, è rimasta gravemente ferita, ed è stata ricoverata in fin di vita agli Spedali di Brescia, dopo che è stata colpita da un proiettile partito dalla pistola del padre, che la bambina stava maneggiando. Secondo quanto si apprende l’arma del genitore era detenuta in casa.

La tragedia è avvenuta in provincia di Brescia, nel comune di Gardone Valtrompia. Indagano i carabinieri.

