Scoperta shock nel paese in provincia di Palermo

Da oltre un anno nascondeva in casa il padre morto, per intascare la pensione. È accaduto a Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, dove i carabinieri, coordinati dalla Procura di Termini Imerese, stanno cercando di ricostruire le circostanze della morte di Giuseppe Zagone, 92enne. Secondo quanto appreso da LaPresse, l’uomo era originario di Palermo ma viveva a Ventimiglia di Sicilia insieme al figlio 60enne, il quale di rado si faceva vedere in paese. Al momento l’uomo risulta irreperibile.

“Questo paese è sempre stato tranquillissimo, la nostra comunità appresa la notizia è rimasta sbalordita e incredula”. Così a LaPresse il sindaco di Ventimiglia di Sicilia, Gino Anzalone, commentando la notizia dell’uomo che nel paese in provincia di Palermo ha custodito per un anno in casa il cadavere del padre. “Il figlio si vedeva poco, ed era molto raro incontrarlo per strada – prosegue il primo cittadino -. Originariamente abitavano qui, ma poi si trasferirono a Palermo. E’ un fatto che lascia tutti esterrefatti, e adesso sarà la magistratura ad accertare quanto accaduto e le responsabilità”.

