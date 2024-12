L'aggressione dopo una lite per l'affidamento del figlio

Una donna di 30 anni di nazionalità nigeriana ha ucciso questo pomeriggio il marito, anche lui nigeriano, con un cacciavite al culmine di una lite in casa scoppiata nella loro abitazione di Pachino in provincia di Siracusa. L’uomo è stato trasportato in ospedale ma è morto poco dopo per la profonda ferita all’inguine. Gli agenti della polizia di Stato, in servizio presso il Commissariato di Pachino, hanno arrestato la donna di 30 anni per il reato di omicidio. All’origine della lite sfociata nell’omicidio ci sarebbe la disputa per l’affidamento del figlio. Le indagini sono coordinate dalla procura di Siracusa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata