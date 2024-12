Azione della polizia per evitare organizzazione di un rave party

Momenti di tensione questa mattina a Roma dove la polizia ha sgomberato il Forte Portuense, nella periferia sud ovest della Capitale. L’azione degli agenti è scattata dopo che all’interno era stata riscontrata la presenza di alcuni soggetti, già noti per la contiguità ad ambienti connessi alla organizzazione di rave party. Raduno che si sarebbe dovuto tenere a capodanno. All’interno è stata trovata attrezzatura come casse acustiche e altro materiale in genere utilizzato per feste musicali. Circa 60 ragazzi appartenenti ad ambienti studenteschi, nel tentativo di ostacolare le operazioni, avrebbero bloccato il traffico lungo la via Portuense, rendendo necessario l’intervento degli operatori di polizia presenti sul posto che hanno rimosso il blocco. Successivamente il gruppo avrebbe messo in atto un’ulteriore azione nel tentativo di bloccare l’attività delle Forze dell’ordine, avanzando fino al contatto. Gli operatori a quel punto hanno arginato il movimento opponendosi con gli scudi e subendo il lancio di bottiglie ed altri oggetti contundenti. Dieci appartenenti alle forze dell’ordine sono rimasti feriti. Due persone sono state accompagnate presso gli Uffici di polizia, dov’è in corso la valutazione della loro posizione.

