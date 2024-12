Altri sei giovani sono rimasti feriti. L'impatto in galleria tra due auto lungo la strada per la Sila

Un ragazzo di 15 anni è morto a causa di un incidente che si è verificato in località Piterà nel comune di Catanzaro al km 14 della SS109 della Sila. Sei giovani sono rimasti feriti. L’impatto, uno scontro frontale, ha coinvolto una Audi A4 e una Lancia Y. La vittima viaggiava sulla Lancia.

Sul luogo dell’incidente tre le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro intervenute per estrarre i feriti, che sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera e, mettere in sicurezza il sito e le vetture. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. Il tratto di strada interessato è stato chiuso al transito per permettere le operazioni di soccorso.

