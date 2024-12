Partita una squadra di soccorritori per una ricognizione 'visiva'. In programma anche il sorvolo degli elicotteri

Partita dopo le ore 9 la squadra del Soccorso alpino e speleologico composta da una quindicina di soccorritori per una ricognizione ‘visiva’ utile a recuperare i due alpinisti dispersi sul Gran Sasso d’Italia da domenica, scivolati nella valle dell’inferno. Si tratta di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, rispettivamente 48 e 42 anni. L’area di ricerca è stata circoscritta a 150 metri dal luogo individuato in cui i due romagnoli hanno effettuato l’ultima telefonata ai soccorsi, il 22 dicembre nel primo pomeriggio, avvisando di aver perso dell’attrezzatura: guanti e scarponi. Non più di 150 metri dunque da perlustrare a terra anche con l’impiego dei cani molecolari e di almeno 3 elicotteri e dell’antenna ‘Recco’, che arriverà tra poco al campo base di Campo Imperatore, la stessa che è stata impiegata nel 2021 per il recupero di 4 escursionisti dispersi su monte Velino nel Parco regionale del Sirente. La speranza è che i due abbiano trovato un anfratto in questi giorni di bufera, altra complicazione è che i due alpinisti sarebbero distanti almeno 20 metri l’uno dall’altro.

“Oggi abbiamo una finestra climatica migliore, è il primo giorno di bel tempo da domenica“. Lo ha dichiarato a LaPresse Daniele Perilli, presidente del Soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo riferendosi alle ricerche dei 2 alpinisti romagnoli dispersi sul Gran Sasso d’Italia da domenica pomeriggio. Perilli ha annunciato che alle 11 è programmato il sorvolo degli elicotteri nell’area del Vallone dell’Inferno in cui dovrebbero trovarsi Cristian Guadi e Luca Perazzini, scivolati mentre scendevano dalla Direttissima al Corno Grande del massiccio, vetta più alta della catena montuosa degli Appennini. “Faremo il possibile per recuperarli”, ha concluso il presidente del Cnsas Abruzzo.

