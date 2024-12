Per oggi si escludono eventuali tentativi via terra per rischio valanghe, le ultime notizie

Riprendono le ricerche dei due alpinisti dispersi sul Gran Sasso da domenica pomeriggio. Squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza sono a Fonte Cerreto, base della partenza della funivia per Campo Imperatore, per coordinare la ripresa delle attività.

Condizioni meteo sfavorevoli

Nella giornata di oggi si escludono eventuali tentativi via terra, in quanto il rischio valanghe è marcato (rischio 3 su una scala di 5) e questo non permette di far operare le squadre del Soccorso Alpino in sicurezza con sci o ramponi ai piedi. Al momento le condizioni meteo sono ancora sfavorevoli, ma è previsto un miglioramento dall’ora di pranzo di oggi. Se il miglioramento sarà confermato, nel primo pomeriggio dovrebbe essere possibile un sorvolo in elicottero dell’area in cui dovrebbero trovarsi i due alpinisti.

Un soccorritore: “Situazione resta complicata”

“Stiamo operando, ma la situazione resta complicata”. Lo ha detto a LaPresse Claudio Pagone, uno degli 11 soccorritori che con gli 8 lavoratori dell’ostello ‘Lo zio’ hanno trascorso la Vigilia di Natale nel rifugio, a 2 mila 200 metri in alta quota, perché bloccati dalla bufera di neve, con la funivia fermata a causa delle forti raffiche di vento, mentre cercavano di raggiungere i 2 alpinisti dispersi.

Si tratta degli escursionisti Cristian Gualdi e Luca Perazzini, 48 e 42 anni rispettivamente di cui non si hanno più notizie dalla sera del 22 dicembre. “Ci è stato dato un telefono di emergenza per le comunicazioni”, ha aggiunto Pagone, originario di Sulmona, capoluogo della Valle Peligna nell’aquilano, che oltre all’opera di soccorso lavora come metronotte ed è anche un affermato pittore abruzzese. In apprensione per lui soprattutto il padre, politico locale, e la sorella psicologa impegnata su diversi fronti, anche contro la violenza sulle donne.

