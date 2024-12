In vista dell’approssimarsi delle festività di fine anno, si intensifica ulteriormente l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Bologna che, nel quadro del costante controllo economico del territorio, hanno potenziato l’azione di contrasto all’ importazione e alla vendita di artifizi pirotecnici. In particolare, i militari della Compagnia Anti Terrorismo Pronto Impiego di Bologna, nell’ambito di un’ispezione presso un esercizio commerciale di grandi dimensioni insistente sul territorio di Castel Maggiore, hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro 100mila articoli pirotecnici, per un totale di circa 400 kg e oltre 100 kg di massa attiva esplodente. In particolare, il materiale esplodente era illecitamente detenuto in violazione delle vigenti normative sul quantitativo massimo previsto per lo specifico esercizio commerciale e sulle modalità di custodia, in quanto a stretto contatto con materiale infiammabile, costituendo un grave rischio per l’incolumità pubblica. Il rappresentante legale della società, di origine cinese, è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria, per l’ipotesi di reato in materia di detenzione e commercializzazione illegale di prodotti esplodenti. L’attività in parola rientra nell’ambito del più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti attuato quotidianamente dai militari delle Fiamme Gialle teso alla tutela dei consumatori e della sicurezza pubblica.

