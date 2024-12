Foto di archivio

L'uomo ha il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico

Un 50enne è indagato con l’accusa di maltrattamenti nei confronti dei familiari. L’uomo è stato allontanato dalla casa di famiglia a Medicina, nel Bolognese, con divieto di avvicinamento alla figlia e braccialetto elettronico.

Bologna, la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito dalle indagini coordinate dalla Procura di Bologna, il 50enne ha maltrattato la figlia maggiorenne attraverso aggressioni fisiche con calci, schiaffi, prese per il collo, minacce di morte e aggressioni psicologiche, finalizzate a sminuirla per l’aspetto fisico e il peso corporeo. La vicenda è emersa di recente quando la ragazza è scappata da casa per sfuggire al padre che la stava inseguendo con una mazza da baseball. La vittima ha chiesto aiuto ai carabinieri che hanno rintracciato l’uomo, sottoponendolo alla misura cautelare.

