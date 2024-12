Foto dall'archivio

Un uomo di 71 anni ha aperto il fuoco contro la coniuge di 64 anni

Uccide la moglie e si suicida nel Bolognese. È avvenuto questa mattina ad Altedo, frazione del comune di Malalbergo in provincia di Bologna. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Molinella intervenuti sul posto in via Franchini, l’uomo di 71 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie 64enne, che era malata da tempo, poi ha rivolto l’arma contro se stesso e si è tolto la vita.

A trovare i corpi senza vita dei due coniugi è stata un’infermiera che si era recata nell’abitazione per eseguire un prelievo del sangue. La porta era aperta e la donna è entrata in casa, trovando i due corpi senza vita.

