L'uomo, residente a Cernusco sul Naviglio, aveva 52 anni

Incidente sul lavoro a Milano, in via Zama 31, dove un operaio Amsa di 52 anni è morto, per causa in corso di accertamento, mentre stava lavorando a bordo di un mezzo della società di raccolta rifiuti meneghina.

L’uomo, Maurizio Mazzeo, residente a Cernusco sul Naviglio, è rimasto schiacciato tra il mezzo Amsa e un’auto parcheggiata intorno alle ore 18. Il corpo è stato estratto dai Vigili del fuoco del Distaccamento di piazzale Cuoco coadiuvati dall’Unimog, già privo di vita. Sul posto anche polizia di Stato, ATS e 118.

La vittima è deceduta vicino all’impianto Amsa, davanti agli occhi dei colleghi. Ancora da capire la modalità dell’incidente: una delle ipotesi è che il 52enne sarebbe sceso dal mezzo che si sarebbe mosso, per cause ancora da chiarire, finendo per schiacciarlo contro una macchina parcheggiata a lato della strada.

