C’è chi attraverserà il Paese per passare il Natale in montagna con gli amici e chi farà la cena del 24 e il pranzo del 25 con la famiglia allargata. C’è chi sarà costretto a lavorare e chi ancora non sa come sarà organizzato. Abbiamo chiesto ai romani in giro per il centro di Roma nelle ultime ore di shopping natalizio come festeggeranno le feste quest’anno. La scelta più gettonata? A casa, con la famiglia e con le ricette della tradizione. “Alla vigilia tutto pesce e il giorno dopo tortellini in brodo, carciofi fritti e abbacchio fritto. Solita cena di Natale. Identica a tutti gli anni” dice la signora Ersilia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata