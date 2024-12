Proteste di alcuni residenti sul luogo dove una donna è morta e un’altra è rimasta ferita, colpite da un albero che è caduto in via Cesare Massimi nella zona dei Colli Aniene, a Roma. La grossa pianta era debilitata, secondo alcune segnalazioni ed è caduta a causa del forte vento. “L’amministrazione controlli le segnalazioni fatte, non hanno mai potato gli alberi“, accusa uno di loro. “Tre bambini sono rimasti senza mamma, devono finire queste cose. Io passo sempre sotto gli alberi, poteva succedere a chiunque, anche a me. È vergognoso“, continua un’altra residente. Secondo quanto apprende LaPresse, la vittima era seduta su una panchina insieme ad altre persone quando, a causa di una forte raffica di vento, l’albero è crollato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata