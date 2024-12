Foto dall'archivio

Consegnava dosi di droga a domicilio con l’automobile di proprietà di un parroco di un paesino in provincia di Roma della diocesi di Palestrina. Il religioso, secondo quanto è emerso in aula a piazzale Clodio durante l’udienza di convalida per l’arresto del pusher, era completamente all’oscuro dell’attività di spaccio che svolgeva Cristian M. P., di 34 anni.

L’arresto, secondo quanto apprende LaPresse, è stato effettuato dagli agenti del distretto di polizia di Fidene e dai poliziotti del reparto prevenzione Lazio nel corso di un servizio ‘alto impatto’, nei pressi della stazione Nuovo Salario.

Il 34enne, dopo un breve inseguimento, nato dopo che non si era fermato all’alt, è stato trovato in possesso, di 20 grammi di cocaina, di crack e di più di 1.000 euro in contanti nascosti nella Alfa 147 risultata poi intestata al parroco.

