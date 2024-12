(LaPresse) – “E’ un audio che ricrea ciò che sentono gli animali nel momento in cui vengono esplosi i botti. Gli animali hanno un udito molto più sviluppato rispetto al nostro, per cui sentono tutto molto più amplificato. Se per noi è un inferno per loro lo è ancora di più”. Con queste parole Ilaria Innocenti, responsabile rapporti istituzionali della Lega Anti Vivisezione (LAV), ha spiegato l’audio che hanno riprodotto all’interno della Camera dei Deputati, in occasione della conferenza stampa organizzata dal deputato di AVS Denis Dori per in favore di una proposta di legge per vietare i botti di capodanno. “L’obiettivo? Ottenere una legge nazionale di divieto di vendita, possesso e uso di botti e di altri articoli pirotecnici”, ha quindi spiegato Innocenti, che ha sottolineato come “i fuochi sono un pericolo per tutti: gli animali, le persone e per l’ambiente”. La rappresentante di LAV rimarca infine come la necessità di una legge nazionale anti botti sia fortemente sostenuta dall’opinione pubblica, come dimostrato dai dati emersi in merito dall’ultima indagine Doxa, secondo cui il “94% degli italiani ha espresso un’opinione sfavorevole verso l’uso dei botti”, mentre “il 93% sostiene che le istituzioni debbano fare di più per proteggere non solo gli animali, ma anche le persone”.

