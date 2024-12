Altri tre giovani sono rimasti feriti

Un ragazzo di 24 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto in via dei Cinque Archi, a Velletri, in provincia di Roma.

Altri tre giovani che viaggiavano in auto sono rimasti feriti, e sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto. L’auto ha concluso la sua corsa ribaltandosi.

