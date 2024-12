foto di archivio

L'uomo ha poi tentato il suicidio. Indagano i carabinieri

Ennesimo femminicidio nel nostro Paese. Questa volta è accaduto nelle Marche, in provincia di Ascoli Piceno, dove un uomo di 48 anni ha ucciso la moglie 45enne a coltellate prima di tentare il suicidio tagliandosi le vene nella loro abitazione di Ripaberanda. L’uomo, arrestato, si trova ricoverato presso l’ospedale di Ascoli. Non è in pericolo di vita. Il cadavere della donna è stato trovato all’alba, intorno alle 5.30 del mattino. Ancora ignote le cause della lite sfociata poi nell’omicidio. Indagano i carabinieri della stazione di Ripaberarda. Sul posto anche i carabinieri di Ascoli Piceno.

