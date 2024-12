La guardia di finanza di Cosenza ha sequestrato quasi due milioni di fuochi d’artificio pericolosi rinvenuti all’interno di in un deposito illegale nella zona collinare del Comune di Corigliano-Rossano. Tre persone sono state denunciate per detenzione e commercializzazione illegale di fuochi d’artificio con la potenza di “bombe” o “ordigni esplosivi”. Sono state recuperate circa 15 tonnellate di articoli pirotecnici, detenuti illegalmente in depositi abusivi, già pronti e imballati per essere venduti e utilizzati in occasione delle prossime festività di Natale e Capodanno.

