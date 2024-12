Individuato grazie a un impianto di videosorveglianza

Una ragazza di 24 anni di Pontedera, comune della provincia di Pisa, è stata vittima di violenza sessuale la notte del 7 dicembre scorso, mentre rincasava a piedi. Un uomo, apparentemente coetaneo a lei sconosciuto, l’avrebbe avvicinata con la scusa di offrirle un passaggio a casa data l’ora tarda, per poi aggredirla. La giovane, il giorno seguente, ha sporto denuncia presso la Stazione Carabinieri di Pontedera, dando il via alle indagini.

Un elemento determinante per la risoluzione del caso è stata l’accurata analisi dei filmati registrati dall’impianto di videosorveglianza comunale che ha permesso ai militari di individuare e identificare l’autore della violenza. I militari sono risaliti a un 25enne extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine, come presunto responsabile dell’aggressione. La Procura della Repubblica e l’Ufficio gip del Tribunale di Pisa, esaminati gli elementi raccolti dagli inquirenti, hanno emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 25enne.

