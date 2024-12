Ottavia Piana, la speleologa 32enne rimasta bloccata nella grotta Abisso Bueno Fonteno, in provincia di Bergamo, sabato scorso, è stata tratta in salvo questa notte alle 2.59. Un salvataggio più breve del previsto, ma comunque molto complicato e delicato. Dopo aver portato in salvo la speleologa, le squadre di soccorritori si sono lasciati andare in un urlo liberatorio: “Per Ottavia!”.

