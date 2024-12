L'omicidio nel quartiere Santa Rosa della città salentina

Un uomo di 43 anni è stato ucciso in un agguato a colpi di arma da fuoco a Lecce, nel quartiere Santa Rosa. L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì, attorno alle 18. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri, gli agenti della squadra mobile e della scientifica.

È stato trovato in posizione supina, accanto all’auto, una Fiat Panda di colore bianco, con sportelli e cofano aperti, il 43enne ucciso con un colpo di arma da fuoco a Lecce nel tardo pomeriggio. Stando a quanto si apprende, sarebbe stato raggiunto al volto. La vittima si chiamava Giuseppe De Giosa, originario di Bari. L’agguato mortale è avvenuto in via Papini, zona Santa Rosa. Sul posto anche il pm di turno e il medico legale.

L’arma usata per uccidere il 43enne Giuseppe De Giosa, originario di Bari, sarebbe un kalashnikov. L’omicidio è avvenuto a Lecce, nel tardo pomeriggio, in via Papini. Stando a quanto si apprende, i colpi sparati sarebbero almeno tre. Disposta l’autopsia. L’incarico al medico legale che ha già eseguito una ispezione cadaverica, sarà conferito nelle prossime ore.

Le indagini sull’omicidio del 43enne Giuseppe De Giosa, ucciso nel tardo pomeriggio di oggi, a Lecce, sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Lecce. Sul posto, oltre agli agenti della Squadra Mobile e della scientifica, il procuratore aggiunto della Dda salentina, Guglielmo Cataldi e il sostituto Giovanna Cannalire. L’agguato mortale è avvenuto in via Papini. La vittima era originaria del Barese ed era già nota alle forze dell’ordine.

Sarebbe riconducibile a contrasti nello spaccio di droga, il movente dell’omicidio di Giuseppe De Giosa, il 43enne originario del Barese, freddato a colpi di Kalashnikov, nel tardo pomeriggio di oggi, a Lecce, in via Papini. Stando a quanto si apprende nell’auto della vittima, una Fiat Panda, sarebbero stati trovati circa sette chili di hashish. Tutto è stato posto sotto sequestro. Le indagini sono coordinate dalla Dda di Lecce.

