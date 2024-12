“Una tragedia immane, una famiglia bellissima. Mia cognata era una persona stupenda. Li ho visti ieri mattina a un funerale di un altro parente e mi avevano detto che alle 14 avevano un appuntamento con una ditta per i controlli del Gpl”. A parlare è Simonetta, cognata di Laura Di Petrillo, 73 anni, morta ieri nell’esplosione della palazzina ad Aprilia con la nipote Carlotta che avrebbe compiuto 12 anni il prossimo 23 dicembre, rispettivamente moglie e nipote dell’ex consigliere comunale e commissario cittadino della Lega ad Aprilia Giovanni Raffa, anche lui rimasto ferito.

“Io abito a circa mezzo chilometro da qui – racconta la donna che stamattina si è recata sul luogo del disastro – ho sentito un grande botto ma pensavo fosse un petardo. Quando ho visto le prime immagini ho capito subito che era casa di mia cognata e ho pensato a quella povera bambina che tra una settimana avrebbe festeggiato il compleanno. Io l’avevo vista la mattina, mi aveva raccontato che alle 14,00 aveva un appuntamento con un azienda per fare un controllo all’impianto del gas. La bambina sta sempre con loro, finita scuola la portano in palestra, a fare nuoto e poi se la tengono finché la madre non finisce di lavorare”. Il pensiero va anche alla terza vittima, Ornella Clementini, 62 anni, trovata poi nella notte dai vigili del fuoco sotto le macerie. “Era un’inquilina loro – spiega Simonetta – era tutto in regola, in affitto”. Sul posto è arrivata anche un’altra squadra dei Vigili del fuoco per ulteriori controlli e per verificare, insieme alla polizia scientifica, le cause dello scoppio.

