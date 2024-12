È successo ieri pomeriggio in via Berthollet, nel quartiere San Salvario

Per evitare il controllo dei carabinieri li ha aggrediti con calci e pugni. È successo ieri pomeriggio a Torino, in via Berthollet nel quartiere San Salvario, dove i le forze dell’ordine della stazione San Salvario hanno arrestato un 19enne di origini tunisine per resistenza a pubblico ufficiale.

Carabinieri aggrediti a Torino, cosa è successo

Il giovane era in compagnia di altre persone che, vedendo avvicinarsi i carabinieri, sono scappate. Il 19enne invece, per eludere il controllo, ha aggredito con calci e pugni i militari. In seguito è stato bloccato, arrestato e portato in caserma, in camera di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria.

