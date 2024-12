L'impatto sulla strada statale 121. Da una prima ricostruzione il veicolo avrebbe invaso la carreggiata opposta

Due giovani sono morti questa mattina all’alba in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 121 a Bolognetta in provincia di Palermo. Feriti altri tre ragazzi, uno è in condizioni critiche. I cinque erano a bordo di una vettura che si è scontrata frontalmente con un camion cisterna. Da una prima ricostruzione l’auto avrebbe invaso la carreggiata opposta, forse per un sorpasso o per un colpo di sonno. Sul posto la polizia stradale che sta ricostruendo quanto accaduto. I due ragazzi morti erano originari di Villafrati nel palermitano.

