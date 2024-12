L'uomo aveva 64 anni ed era originario della Basilicata

Un operaio di 64 anni è morto in un incidente sul lavoro nel cantiere per la realizzazione della tangenziale di Tirano in località Bianzone, in Valtellina. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, originario della Basilicata, è caduto, per cause ancora in corso di accertamento, rimanendo incastrato nel macchinario per il trattamento del cemento. La vittima, Salvatore Briamonte, originario della provincia di Potenza, era al lavoro quando è caduto nel macchinario, che è munito di rullo, rimanendo incastrato.

I carabinieri stanno indagando sulle cause dell’incidente che è avvenuto in un cantiere per la realizzazione della nuova tangenziale di Tirano, opera per le Olimpiadi invernali. Solo due giorni fa il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini era stato in visita al cantiere.

