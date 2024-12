Nel comparto trasporti il ministro Salvini ha firmato la precettazione, che riduce l'agitazione a quattro ore

Sciopero generale proclamato per domani, venerdì 13 dicembre, da parte dell’Unione Sindacale di Base (Usb) per protestare contro la manovra finanziaria e la politica estera del governo. La mobilitazione, che coinvolgerà vari settori, compreso quello educativo e la giustizia, durerà 24 ore, tranne nel comparto trasporti dove il ministro Matteo Salvini ha firmato la precettazione che riduce l’agitazione a quattro ore. Ecco le modalità dello sciopero e le fasce di garanzia previste.

Lo sciopero nel settore ferroviario

Nel settore ferroviario, per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza sia Trenitalia che Italo hanno comunicato che lo sciopero si svolgerà dalle 9 alle 13. Entrambe le società hanno pubblicato sul loro sito un elenco dei treni garantiti. Allo stesso modo, in Lombardia, anche Trenord vedrà uno sciopero dalle 9 alle 13.

Sciopero mezzi pubblici a Roma

Nel settore del trasporto pubblico locale, a Roma Atac comunica che il servizio non sarà garantito dalle 9 alle 13. Nel territorio di Roma Capitale, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e le reti degli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento.

Sciopero mezzi pubblici a Milano

Anche a Milano, comunica Atm, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle linee dalle 9 alle 13. La mobilitazione coinvolge anche la funicolare Como-Brunate, anch’essa gestita da Atm.

Sciopero mezzi pubblici a Torino

A Torino, spiega l’azienda del trasporto pubblico locale Gtt, lo sciopero si svolgerà secondo le seguenti modalità:

Servizio urbano-suburbano, metropolitana: dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Servizio extraurbano, Servizio bus cooperativo Linea 3971 (tratta Ciriè – Ceres): dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Sciopero mezzi pubblici a Napoli

Infine a Napoli, comunica Anm, lo sciopero sarà articolato dalle ore 09:00 alle ore 13.00. Per le linee di superficie le ultime partenze vengono effettuate 30 minuti prima dell’inizio dello sciopero e riprendono circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero. Per le funicolari Mergellina, Centrale e Montesanto, l’ultima corsa del mattino è garantita alle 9:20, e il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle 13:20.

Salvini: “Normativa va rivista tutti insieme”

Sul tema è tornato a parlare in mattinata di oggi, 12 dicembre, il ministro Salvini: “È chiaro che la normativa sullo sciopero va rivista tutti insieme, non uno contro l’altro, in primis con i sindacati perché anche loro si rendono conto che se c’è uno sciopero al giorno non funziona. Non si può andare avanti di scontro in scontro, di precettazione in precettazione”, ha detto il vicepremier alla presentazione del piano strategico 2025-2029 di Fs.

