I piccoli sono rimasti illesi e sono in corso le indagini per rintracciare il camionista

Una donna di 34 anni ha perso la vita investita da un tir mentre stava attraversando sulle strisce pedonali e con semaforo verde, in compagnia dei suoi due figli, gemelli di 1 anno e mezzo, nel passeggino e la nonna di 59 anni. L’incidente è avvenuto stamani in viale Renato Serra, all’incrocio semaforizzato con via Scarampo, a Milano.

Un tir stava svoltando a destra e ha investito la donna, di origini peruviane, insieme ai bambini e la nonna, che sono rimasti illesi, ma sono stati accompagnati per accertamenti in ospedale dai soccorsi di Areu 118. L’autista del camion è scappato dopo l’incidente. Sono in corso le indagini della polizia locale per rintracciare il camionista e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Testimone incidente viale Serra: “Camion non si è fermato”

“Un grosso camion l’ha investita mentre stava attraversando, io ho urlato ma lui non si è fermato“. È questo, in sintesi, il racconto di un uomo che avrebbe assistito all’impatto mortale di stamattina. L’uomo, originario della Romania, ha raccontato di aver assistito all’incidente mentre si trovava all’altezza del semaforo. Sul posto la polizia locale di Milano sta terminando i rilievi, mentre il corpo della donna è stato portato via dall’asfalto e il transito è stato riaperto alle auto.

In corso analisi videosorveglianza

Sono in corso le ricerche dell’uomo alla guida del camion che ha travolto e ucciso la 34enne di origini peruviane. La polizia locale di Milano sta esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona dove stamani è avvenuto l’incidente.

Asaps: “In ultima settimana 9 pedoni investiti e uccisi”

Dal primo al nove dicembre sono stati nove i pedoni travolti e uccisi sulle strade italiane: una vittima al giorno. Sono i dati dell’Osservatorio pedoni Asaps-Sapitada. Da inizio anno sono 419 le vittime, un dato che si avvicina ai numeri dello scorso anno quando a perdere la vita sulle strade italiane furono 485 pedoni, come comunicato dall’Istat. Nel nuovo anno raggiunto e superato il muro dei 400 decessi, sono infatti 419 con 284 maschi e 135 femmine, di cui 224 avevano più di 65 anni, il 53% del totale. Il primo semestre aveva già confermato come i pedoni siano gli utenti più indifesi sulla strada, soprattutto quando sono anziani. Lombardia al primo posto tra le Regioni con il maggior numero di decessi (67), seguita dal Lazio (52) e dalla Campania con 48 pedoni morti, poi l’Emilia Romagna che ha raggiunto quota 40. Moltissimi gli investimenti avvenuti sulle strisce pedonali, dove la mancata precedenza ai pedoni comporta la decurtazione di ben 8 punti dalla patente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata