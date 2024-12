Secondo i pm gli utenti 'pagano' con i propri dati personali l'accesso ai social, un'operazione che dovrebbe essere assoggettata a imposte

La Procura di Milano ha notificato l’avviso di conclusione indagini preliminari per frode fiscale nei confronti dei rappresentanti legali di Meta Platforms Ireland Limited, società del gruppo Meta a cui appartengono i social network Facebook, Instagram e Whatsapp. I pubblici ministeri contestano agli indagati di aver omesso la dichiarazione di oltre 3,9 miliardi di euro di redditi tra il 2015 e il 2021 e di aver evaso l’Iva per oltre 887 milioni di euro.

Le indagini

Le indagini, avviate oltre un anno e mezzo fa dai pm Giovanni Polizzi e Cristian Barilli con il Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Milano, avrebbero verificato come il gruppo Meta, titolare dei social network Facebook e Instagram, “acquisisca e gestisca, per scopi commerciali, dati, informazioni personali e interazioni sulle piattaforme di ciascun iscritto” per “consentire agli utenti l’utilizzo” gratuito “del proprio software e dei correlati servizi digitali”, fa sapere il Procuratore di Milano, Marcello Viola. Un “rapporto”, secondo gli investigatori, che andrebbe assoggettato a regimi Iva in quanto ricompreso nella “cornice normativa” della “operazione permutativa”.

“Natura non gratuita” dei servizi offerti

La “natura non gratuita dei servizi offerti di Meta“, ma anzi ‘pagata’ con i dati personali di ogni singolo utente, era già stata affermata “dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato“, dal “Tar Lazio” e dal “Consiglio di Stato” fa sapere la Procura di Milano. Avrebbe inoltre trovato “riscontro” nelle “attività ispettive” della guardia di finanza, dell’Agenzia delle Entrate e infine dalle “risultanze” dell’indagine penale dimostrando la “convergenza sul punto” delle “diverse articolazioni dello Stato”. L’accusa che i pm muovono ai rappresentanti legali del colosso informatico di diritto irlandese è di omessa dichiarazione dell’Iva.

