La condanna emessa dai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Roma

Sei anni di carcere è la condanna emessa dai giudici della seconda sezione penale del tribunale di Roma, nei confronti dell’immobiliarista, Stefano Ricucci, dell’ex consigliere di Stato Nicola Russa e dell’imprenditore Liberato Lo Conte, imputati per il reato di corruzione in atti giudiziari. Secondo l’ipotesi accusatoria i tre nel 2014, per vedersi riconosciuta una sentenza favorevole per un contenzioso con l’Agenzia delle Entrate, pari ad 8,8 milioni di euro per un credito Iva avrebbero elargito utilità al magistrato Nicola Russo.

