Alla società di movimentazione non è stata rinnovata la commessa. Schlein incontra gli operai allo stabilimento di Pomigliano d'Arco

Sono arrivate le lettere di licenziamento per 97 lavoratori di Trasnova, società di movimentazione per la quale non è stata rinnovata la commessa con Stellantis. I lavoratori hanno ricevuto la lettera di licenziamento collettivo mentre davanti ai cancelli dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco (Napoli) è in corso da giorni un presidio.

Schlein a Pomigliano, incontra operai Trasnova licenziati

La segretaria del Pd Elly Schlein è arrivata all’esterno dello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco (Napoli) dove è in corso da giorni un presidio dei lavoratori di Trasnova, 97 dei quali hanno appena ricevuto la lettera di licenziamento collettivo. Schlein sta incontrando i lavoratori. “Bisogna puntare alla riconferma della commessa” con Stellantis, ha detto Schlein

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata