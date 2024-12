Il papà della giovane, uccisa con 75 coltellate l’11 novembre del 2023: "Immagino ci voglia del tempo ma non lo escludo"

“Perdonare Turetta? E’ possibile ma ci vorrà del tempo”. Lo ha detto Gino Cecchettin, padre di Giulia, intervistato a Quarto Grado, su Rete4, in merito a un confronto con Filippo Turetta nell’ambito della giustizia riparativa. Il ragazzo di 23 anni è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la sua ex fidanzata, uccisa con 75 coltellate l’11 novembre del 2023, a Fossò, in provincia di Venezia.

“Sì, mi ci vorrà del tempo, ma potrebbe essere una tappa nel momento in cui il percorso viene fatto da entrambi, nel modo giusto. Quindi ci deve essere chiaramente un perdono sincero, e un percorso riabilitativo di un certo tipo”, ha detto Cecchettin. “Immagino ci voglia del tempo, perché si arrivi a questo, ma io non lo escludo, ecco”, ha aggiunto.

