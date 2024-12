La polizia di stato di Milano ha eseguito sabato scorso un fermo, già convalidato dal gip di Milano, Luca Milani, nei confronti di una 19enne del Kenya, Hafsa Bakari Mohamed, che sarebbe stata pronta a partire per la “guerra in Siria” passando dalla “Turchia” e arruolarsi nelle organizzazioni jihadiste vicine all’Isis. La donna, già ospite di una Comunità d’accoglienza in Italia e con una difficile storia familiare alle spalle, è accusata di arruolamento con finalità di terrorismo ed è al centro di un’indagine della Digos di Milano sezione antiterrorismo internazionale e della Direzione centrale della polizia di prevenzione che attraverso il “monitoraggio degli ambienti jihadisti radicali online” ne ha svelato il “processo di radicalizzazione”. Gli investigatori hanno individuato un profilo social aperto di video sharing nel quale venivano pubblicati, sempre più di frequente, video di propaganda dal contenuto radicale in cui era ritratta una donna con indosso il niqab, poi identificata nella giovane keniota.

