Matteo Falcinelli in procura a Roma per essere ascoltato dai pm. Il 25enne originario di Spoleto ha denunciato le violenze subite durante il suo arresto a Miami lo scorso 25 febbraio, le immagini dell’intervento degli agenti americani sono state riprese in un video che ha fatto il giro del mondo. “Ho realizzato che il Matteo che è stato per 25 anni non c’è più, se ne è andato e ne sono uscito una persona completamente vuota Rivedo quelle immagini tutti i giorni e faccio fatica a togliermele dalla testa. Continuo ad essere in cura psichiatrica e psicologica, sto prendendo psicofarmaci, è dura andare avanti” ha detto il ragazzo all’esterno della procura.

Matteo Falcinelli, che si trovava a Miami per frequentare un master in Management turistico alla Florida International University, era stato ammanettato con il volto sull’asfalto e tenuto per quasi tre giorni senza poter comunicare con l’esterno, legato mani e piedi in una cella di sicurezza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata