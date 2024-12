L'ex magistrato era stato condannato a un anno e tre mesi per rivelazione di segreto d'ufficio sui verbali dell'avvocato

I giudici della Corte di Cassazione hanno disposto un nuovo processo d’Appello per Piercamillo Davigo, ex consigliere del Csm e pm di Milano tra i protagonisti di Mani Pulite, con riferimento alla vicenda della presunta divulgazione di verbali segreti dell’avvocato Piero Amara riguardanti la presunta ‘Loggia Ungheria’. Il magistrato, oggi in pensione, era stato condannato a un anno e tre mesi, con pena sospesa, per rivelazione di segreto d’ufficio, e la sentenza lo scorso 7 marzo era stata confermata dalla Corte d’Appello di Brescia: ora però la Suprema Corte ha disposto l’Appello bis. Insieme a Davigo era imputato il pm di Milano Paolo Storari, che è stato assolto sia in primo grado che in Appello, dove aveva scelto il rito abbreviato, con la formula “il fatto non costituisce reato”.

