Ad allertare la Questura è stato lo stesso difensore, l'avvocato Giovanni Caruso

Una busta con all’interno un foglio contenente tre proiettili è stata recapitata mercoledì nel primo pomeriggio nello studio padovano dell’avvocato Giovanni Caruso, legale difensore di Filippo Turetta, condannato in primo grado all’ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin. Ad allertare la Questura è stato lo stesso avvocato che ha aperto la busta, trovando le cartucce all’interno. Sul posto si sono recati gli agenti della squadra Mobile e della Digos di Padova mentre per le analisi tecniche è intervenuto il personale del gabinetto provinciale della polizia scientifica, operativo per Padova. “Confermo ma non posso dire altro”, ha detto Caruso a LaPresse.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata