Il fatto risale al 12 aprile 2019 in via Cadore, a Milano

Il capo ultras del Milan Luca Lucci è stato nuovamente arrestato per il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, del 12 aprile 2019 in via Cadore, a Milano. La squadra mobile diretta da Alfonso Iadevaia ha eseguito oggi l’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Milano, Domenico Santoro, a carico del 43enne di Scanzorosciate già detenuto per l’inchiesta ‘Doppia curva’ dei pm Paolo Storari e Sara Ombra sui traffici del tifo organizzato milanese e per spaccio di droga. Lucci è accusato di tentato omicidio in concorso con il suo ‘vice’ Daniele Cataldo (a San Vittore dallo scorso 17 ottobre) e con ignoti e per detenzione illegale di armi da fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata